انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 18000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1626.000 ل.ل.

البنزين 98 أوكتان: 1666.000 ل.ل.

المازوت: 1413.000 ل.ل.

الغاز: 763.000 ل.ل.