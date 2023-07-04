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القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

خبر عاجل
2023-07-04 | 09:49
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القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
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القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوڤية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.

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