وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية

بيان توضيحي لوزارة المالية...

أوضحت وزارة المالية أن ما تسلمته من شركة ألفاريز أند مارشال ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي.



ولفتت في بيان، الى أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.



وأكدت أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه.



كما أكدت وزارة المالية أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان.



واعتبرت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش.