أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

غرد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر: "متابعة للإنفجار بالقرب من قرية الغجر، فبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان، إتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية إنفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية."



وأشار إلى أنه ردًا على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان.



ويذكر أن القصف المدفعي الإسرائيلي إستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.