معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة

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