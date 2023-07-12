حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصلوا الى مكتب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في حضور وكلاء الدفاع عنهم وبدأت جلسة التحقيق معهم

المستشار العلولا التقى لودريان في ديوان وزارة الخارجية بالرياض... والملف اللبناني على الطاولة

المستشار العلولا التقى لودريان في ديوان وزارة الخارجية بالرياض... والملف اللبناني على الطاولة

مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط