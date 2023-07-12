المستشار العلولا التقى لودريان في ديوان وزارة الخارجية بالرياض... والملف اللبناني على الطاولة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصلوا الى مكتب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في حضور وكلاء الدفاع عنهم وبدأت جلسة التحقيق معهم

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