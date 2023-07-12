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إصابة 3 شبان في قرية البستان نتيجة إلقاء قنبلة من قبل الجانب الاسرائيلي

خبر عاجل
2023-07-12 | 10:48
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إصابة 3 شبان في قرية البستان نتيجة إلقاء قنبلة من قبل الجانب الاسرائيلي
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إصابة 3 شبان في قرية البستان نتيجة إلقاء قنبلة من قبل الجانب الاسرائيلي

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