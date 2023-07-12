جعجع لـ حوار المرحلة: "لحقنا الكذاب على باب الدار" ومن هذا المنطلق لن نضيّع وقتا إضافيا على اي حوار فهو لن يوصلنا إلى مكان وحزب الله لن يكون بأي لحظة من اللحظات من دعاة الحوار

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