نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصلوا الى مكتب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في حضور وكلاء الدفاع عنهم وبدأت جلسة التحقيق معهم

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصلوا الى مكتب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في حضور وكلاء الدفاع عنهم وبدأت جلسة التحقيق معهم

مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط