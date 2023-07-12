نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر

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