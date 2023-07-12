جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس

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