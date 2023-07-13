متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق

متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات

كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة.



وقال: "ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل".



وأضاف: "تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد".



وحول زيارة آموس هوكستين لاسرائيل وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث".