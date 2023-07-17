المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

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