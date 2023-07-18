الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
خبر عاجل
2023-07-18 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
min
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
بعد انتهاء جلسة التحقيق في ملف حضانة Gardereve، أصدرت القاضية رانيا يحفوفي مذكرة توقيف بحق صاحبة الحضانة والموظفة التي عنفت الاطفال بالجرائم التي ادعت فيها نائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على موظفة الحضانة بمحاولة القتل والايذاء القصدي المشدد وصاحبة الحضانة بالاشتراك بجرم الايذاء القصدي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
حضانة
Gardereve
رانيا يحفوفي
مذكرة توقيف
التالي
عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-07-10
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
امن وقضاء
2023-07-10
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
0
أخبار لبنان
2023-07-16
نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها
أخبار لبنان
2023-07-16
نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها
0
أخبار دولية
2023-07-15
السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو
أخبار دولية
2023-07-15
السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو
0
امن وقضاء
2023-07-12
تعنيف أطفال في إحدى الحضانات... القاضية عون تدّعي على صاحبة الحضانة والموظفة
امن وقضاء
2023-07-12
تعنيف أطفال في إحدى الحضانات... القاضية عون تدّعي على صاحبة الحضانة والموظفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
0
أخبار لبنان
09:11
مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان
أخبار لبنان
09:11
مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان
0
خبر عاجل
08:23
أبو سمرا استجوب سلامة وتركه رهن التحقيق
خبر عاجل
08:23
أبو سمرا استجوب سلامة وتركه رهن التحقيق
0
خبر عاجل
07:26
عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم
خبر عاجل
07:26
عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:11
نانسي عجرم في كواليس حفلها بقبرص بعفوية: "عم بتصوّرني؟ خلص GO" (فيديو)
فنّ
05:11
نانسي عجرم في كواليس حفلها بقبرص بعفوية: "عم بتصوّرني؟ خلص GO" (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
0
منوعات
2023-07-17
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
2023-07-17
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرات القتلى بين العاقورة واليمونة والنزاع العقاري مستمر منذ ١٠٠ عام!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرات القتلى بين العاقورة واليمونة والنزاع العقاري مستمر منذ ١٠٠ عام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
0
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
0
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
0
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
2
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
3
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
4
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
5
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
6
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
7
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
8
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More