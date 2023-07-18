عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم

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