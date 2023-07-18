أبو سمرا استجوب سلامة وتركه رهن التحقيق

أبو سمرا استجوب سلامة وتركه رهن التحقيق



إستجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في جرائم "إختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وجرى الإستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي سبق لها أن اتخذت صفة الإدعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملف نفسه.