الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
2023-07-20 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
استنكرت جمعية المصارف في بيان "ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام"، واستهجنت "تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات".
وقالت في البيان" ان الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة 21 تموز 2023 وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة".
أخبار لبنان
اقتصاد
خبر عاجل
المصارف:
العودة
الإجراءات
الإحترازية
المتشددة
بدءاً
إشعار
التالي
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-07-18
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
2023-07-18
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
0
خبر عاجل
2023-07-17
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
2023-07-17
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
0
اقتصاد
2023-07-11
الأمين العام لجمعية المصارف : الفجوة المالية نتجت في الأساس عن "أزمة نظامية"
اقتصاد
2023-07-11
الأمين العام لجمعية المصارف : الفجوة المالية نتجت في الأساس عن "أزمة نظامية"
0
آخر الأخبار
2023-07-02
نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": قرار مجلس شورى الدولة بقبول طعن جمعية المصارف خطوة أولى وننتظر الاطلاع على تفاصيله
آخر الأخبار
2023-07-02
نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": قرار مجلس شورى الدولة بقبول طعن جمعية المصارف خطوة أولى وننتظر الاطلاع على تفاصيله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
0
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
0
خبر عاجل
2023-07-18
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
2023-07-18
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
0
أخبار لبنان
2023-07-18
مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان
أخبار لبنان
2023-07-18
مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-01
إليسا تطرح "بتمايل على الـ Beat" بعد تأجيلات عدّة... عودة قوية لملكة الإحساس!
فنّ
2023-07-01
إليسا تطرح "بتمايل على الـ Beat" بعد تأجيلات عدّة... عودة قوية لملكة الإحساس!
0
آخر الأخبار
2023-07-17
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
آخر الأخبار
2023-07-17
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
0
امن وقضاء
2023-07-19
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
امن وقضاء
2023-07-19
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-21
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-21
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
0
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
0
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
2
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
3
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
4
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
5
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
6
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
7
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
8
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More