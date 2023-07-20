جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

استنكرت جمعية المصارف في بيان "ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام"، واستهجنت "تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات".



وقالت في البيان" ان الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة 21 تموز 2023 وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة".