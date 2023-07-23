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لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

أخبار لبنان
2023-07-23 | 13:28
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لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
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لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

كشف مصدر فرنسي للـLBCI أن الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري في زيارة تستمر ليومين.

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