الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خبر عاجل
2023-07-24 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
رأت مصادر مطلعة للـLBCI أنه "لا يبدو ان الازمة بين وزيرالداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قد اقتربت من نهايتها او انها توقفت بعد التوتر الكبير الذي شهدته في ما خص موضوع فرع المعلومات والمرجعية الصالحة التي يجب العودة اليها".
وفيما كان البعض يعتقد ان الامور تتجه الى "هدنة" طويلة الامد بين الاثنين، أوضحت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين الرجلين أن "مولوي اصرّ على عدم السماح لعثمان بالمسّ بصلاحياته بعد ان وصلت اصداء الانزعاج الكبير من عناصر قوى الامن التي تشتكي مما اسمته "استنسابية في التعاطي" في امور يبت فيها اللواء عثمان وهي من صلاحيات الوزير".
ووفق هذه المصادر، فقد تحرك مولوي وارسل وثيقة احالة الى المديرية العامة لقوى الامن اعاد فيها "مشاريع مراسيم قبول استقالة الضباط ومشاريع قرارات الاجازة من دون راتب للرتباء والافراد في قوى الامن"، كما طالب في الوثيقة نفسها، ايداعه كل الطلبات التي ترد بشأن الاستقالات وطلبات الاجازة من دون راتب.
ووفق المصادر ذاتها فإن "هذه الخطوة اتت بسبب تململ ضباط وعناصر قوى الامن من"الاستنسابية" في الموافقة على الطلبات او ردها، وعدم الارتكاز على معيار واضح وشفاف لاتخاذ القرار، مما تسبب في اشاعة اجواء غير صحية ضمن صفوف ضباط ورتباء قوى الامن، ما يهدد بزعزعة التعاطي بين هؤلاء الافراد ضمن المؤسسة الواحدة.
وشددت المصادر على ان خطوة مولوي اتت ضمن الخطوات التي اتخذها للمحافظة على صلاحيات منصبه من دون المس بصلاحيات الاخرين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر عاجل
LBCI
مولوي
عثمان
التالي
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-06-09
الوزير مولوي واللواء عثمان وضعا إكليلَين من الزّهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن
أمن وقضاء
2023-06-09
الوزير مولوي واللواء عثمان وضعا إكليلَين من الزّهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن
0
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
0
امن وقضاء
2023-07-23
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
امن وقضاء
2023-07-23
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
0
آخر الأخبار
2023-07-23
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
2023-07-23
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
0
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
0
خبر عاجل
2023-07-21
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
خبر عاجل
2023-07-21
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
0
خبر عاجل
2023-07-20
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
2023-07-20
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
0
منوعات
2023-07-17
اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!
منوعات
2023-07-17
اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!
0
السياحة في لبنان
2023-07-10
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
السياحة في لبنان
2023-07-10
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
0
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
2
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
3
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
4
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
5
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
6
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
7
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
8
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More