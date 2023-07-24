مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك