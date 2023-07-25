جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات

تطور قضائي في ملف حضانة Gardereve

أصدرت القاضية رانيا يحفوفي قراراً بتوقيف جومانا بو سعيد (عاملة النظافة في حضانة gardereve ومصوّرة الفيديوهات) وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع اليها اذ تبين أن الفيديوهات تعود لأكثر من ٦ أشهر.