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بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

خبر عاجل
2023-07-25 | 07:14
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بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
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بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

بري استقبل ميقاتي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وكان بري قد استقبل ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان.
 

واستقبل الرئيس بري أيضا، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب.
 

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