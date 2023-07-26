رياض سلامة لحوار المرحلة: لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

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