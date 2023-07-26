سلامة لحوار المرحلة عن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة": إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً ومصرف لبنان يجب أن يبقى في السوق لأن لا عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة والأوضاع

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