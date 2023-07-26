سلامة لحوار المرحلة: أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق

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