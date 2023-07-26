سلامة لحوار المرحلة: تعاميم المركزي اختيارية ولم نجبر أحدا على استخدامها والذين استعملوها اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعليًا وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد 80 ألف حساب بالكامل

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