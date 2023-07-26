سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا

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