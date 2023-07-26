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سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا

خبر عاجل
2023-07-26 | 15:03
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سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
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سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا

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