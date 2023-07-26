رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي

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