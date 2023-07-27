لودريان يلتقي الرئيس بري مجددا في عين التينة بعد ظهر اليوم

التالي

جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة