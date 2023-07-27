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o
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31
o
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o
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o
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o
البقاع
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o
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جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة
خبر عاجل
2023-07-27 | 04:17
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جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة
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