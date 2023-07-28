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ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
2023-07-28 | 02:06
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ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
جدول جديد لأسعار المحروقات
إرتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية. أما سعر الغاز فإنخفض 14000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1711.000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 1750.000 ل.ل.
المازوت: 1493.000 ل.ل.
الغاز: 816.000 ل.ل.
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