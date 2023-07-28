رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني يقدّم استقالته رسمياً وذلك لأسباب صحية

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: لودريان اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس دعوتهم إلى لقاء في لبنان في شهر أيلول