معلومات للـLBCI: الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية

معلومات للـLBCI: الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية



أكدت معلومات للـLBCI أن "الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية لا سيما وأن منصوري أعدّ مشروع قانون يتيح للحكومة الإستمرار بتمويل الدولة من الإحتياطي الإلزامي لفترة محددة ولكن الأهم أنه ضمن هذا المشروع آلية لإسترداد الأموال التي تقترضها الحكومة، وسيعمل منصوري من موقعه في حاكمية مصرف لبنان على التواصل مع جميع الفرقاء من أجل إقرار هذا المشروع في أسرع وقت ممكن".