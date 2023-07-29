مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"

نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة

نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة

معلومات للـLBCI: الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية