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اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان

خبر عاجل
2023-07-30 | 07:34
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اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان
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اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان

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