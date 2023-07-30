الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة

اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان

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