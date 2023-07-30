منير المقدح لـ الأحد مع ماريو: تواصُلنا مع الجيش قائم ومستمر وقرار حركة فتح هو وقف اطلاق النار ومن ثمّ تشكيل لجنة تحقيق في الاغتيال وما حصل اليوم لا يشكل خطرا على المخيّم ولا على المحيط

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