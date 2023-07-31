إنخفاض في أسعار المحروقات

منصوري: لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني المناسب لذلك

منصوري: لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني المناسب لذلك

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: هناك مفاوضات جدية بين باسيل ووفيق صفا وان وصلا الى نتيجة نصل الى رئيس للجمهورية