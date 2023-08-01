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ارتفاع بأسعار المحروقات..

خبر عاجل
2023-08-01 | 02:16
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ارتفاع بأسعار المحروقات..
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ارتفاع بأسعار المحروقات..

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر الغاز 32000 ليرة لبنانية. 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1712.000  ل.ل.
بنزين 98 أوكتان:  1750.000 ل.ل.
المازوت: 1497.000 ل.ل.
الغاز: 842.000 ل.ل.

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