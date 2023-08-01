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نفي من جمعية المصارف...
خبر عاجل
2023-08-01 | 04:36
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نفي من جمعية المصارف...
أعلن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول خبراً غير صحيح عن توجيه جمعية المصارف كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بخصوص السحوبات بالعملات الأجنبية.
وأكد خلف أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.
أخبار لبنان
اقتصاد
خبر عاجل
جمعية المصارف
مصرف لبنان
وسيم منصوري
السحوبات بالعملات الأجنبية
ارتفاع بأسعار المحروقات..
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