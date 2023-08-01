مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية.



وتقرر بعد التشاور مع الوزراء أن يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين وأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين.



وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي، فإن أي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة أسبوع وحسما للجدل والنقاش تقرر أن يكون في اقتراح قانون وليس مشروع قانون يحال الى مجلس النواب من الحكومة.