مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر

مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر



أكدت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI ان "الاستقرار النقدي الموجود حاليًا سوف يستمر باعتبار أن الحاكم بالانابة وسيم منصوري اتخذ تدابير تحدّ من ضخ الدولار والليرة من قبل المصارف، كما أن مصرف لبنان ممتنع عن ضخ ليرات لبنانية تتيح للمضاربين باستخدامها في رفع سعر الدولار".