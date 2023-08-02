المكتب الاعلامي لميقاتي: لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية

المكتب الاعلامي لميقاتي: لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية



أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة صريف الأعمال نجيب ميقاتي توضيحا لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية، وأكد في بيان الا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، ورئيس الحكومة في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: "خلال البحث مع البطريرك الراعي كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. فاقتضى التوضيح".