الخارجية الأميركية: عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء

الخارجية الأميركية: عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء

في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت المدمر والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب وشرد آلافًا آخرين، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إستمرار تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني.



ورأت أن الضحايا وعائلاتهم وعائلاتهم يستحقون العدالة ومساءلة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها.



واعتبرت أن عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة إصلاح القضاء وزيادة الإحترام لسيادة القانون في لبنان.