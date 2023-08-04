السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة



حذّرت السفارة السعودية في لبنان رعاياها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.



كما طالبت في بيان رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.