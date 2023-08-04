السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023
تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa
pic.twitter.com/nGm3XRDV4B
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 17, 2021
pic.twitter.com/nGm3XRDV4B