سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان

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