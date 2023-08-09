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إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا

خبر عاجل
2023-08-09 | 13:53
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إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
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إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا

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