أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك