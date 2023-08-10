وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

التالي

سامي الجميل: قيادة الجيش يجب أن تعرف أنّ أسلوب حزب الله بالتعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليته ولم يضع حدًّا لكل الممارسات يكون شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد